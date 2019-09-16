Банк «Ростфинанс» снизил ставки по рублевым вкладам. Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) составит 3,5—7,1% (ранее — 3,8—7,5%), а «Инвестиционный Рост» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) и «Инвестиционный Рост+» (от 75 тыс. рублей на 367 дней) — 8,7% годовых (вместо 8,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный Рост» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1 095 дней) открывается под 4,5—6,2% годовых (ранее — под 4,8—6,7%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 4,2—6,2% годовых (прежде — 4,56—6,56%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «Накопительный Рост» и «Всегда в Росте».