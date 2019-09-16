БМВ Банк предлагает купить новый автомобиль BMW или c пробегом по одной кредитной ставке — от 5,1%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Речь идет о двух программах БМВ Банка: «Надежность» — она распространяется на новые автомобили BMW — и «Уверенность на поворотах», которая действует для автомобилей BMW c пробегом», — уточняют в банке.

Обе программы действуют до 30 сентября 2019 года.

Согласно условиям программы «Надежность» заемщик может приобрести автомобиль BMW (с полным списком моделей, входящих в программу, можно ознакомиться на сайте БМВ Банка) по ставке 5,1% в кредит сроком на 12 месяцев. Первоначальный взнос должен составлять от 65%. Для новой BMW 3 серии (G20) действуют особо выгодные условия: первоначальный взнос при кредите на год и ставке 5,1% составляет от 15%. При сроке кредитования от 13 до 60 месяцев первоначальный взнос составит от 30%, а кредитная ставка будет равна 9,5%.

При предоставлении кредита по двум документам кредитная ставка увеличивается на 0,9 п. п. и составляет 6% по кредиту на год и 10,4% — на 13—36 месяцев.

Для данной программы обязательным является страхование жизни и здоровья заемщика по программе Premium Protection.

Программа для автомобилей с пробегом «Уверенность на поворотах» распространяется на все автомобили BMW с пробегом. Если заемщик планирует приобрести авто на год, то ставка составит 5,1%, а первоначальный взнос — от 65%. Условия идентичны как при подаче заявки по официально подтвержденному доходу, так и по двум документам.

При кредите сроком от 13 до 60 месяцев первоначальный взнос составляет от 30%, а процентная ставка — 9,5%. Если заемщик хочет подать заявку на срок от 13 до 60 месяцев по двум документам, то кредитная ставка не увеличивается при первом взносе от 40% и составит также 9,5%.

Для данной программы обязательным является страхование жизни и здоровья заемщика по программе Premium Protection.

Возможно оформление кредита без полиса каско, в таком случае процентная ставка увеличивается на 3%.