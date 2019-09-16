Банк Жилищного Финансирования обновил линейку вкладов.

Введены три новых депозита со сроками размещения один, полтора и два года. Минимальная сумма первоначального взноса по ним установлена в размере 30 тыс. рублей.

«Классический» открывается под 6,92—7,06% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора по истечении 185 дней проценты начисляются по льготным ставкам: 4,7% годовых на срок 370 дней и 4,75% годовых на сроки 550 и 730 дней.

«Пополняемый» можно разместить под 6,48—6,59% годовых. Возможно внесение дополнительных взносов. В случае досрочного расторжения договора по истечении 185 дней проценты начисляются по ставке 4,4% годовых на срок 370 дней и 4,45% годовых на сроки 550 и 730 дней.

Доходность «Свободного» составляет 5,59—5,65% годовых. Вклад пополняемый. Также предусмотрено частичное снятие до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.

Проценты по всем вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на счет вклада до востребования.

Завершен прием вкладов «Всегда в выгоде», «Свобода действий — онлайн», «Сберегательный» и «Свободный».

Кроме того, продолжает действовать вклад «Высший уровень» с доходностью 7,7—8% годовых.