Азиатско-Тихоокеанский Банк предлагает «Кэш-бэк карту». Категория дебетовой карты — Mastercard World, Mastercard Gold, Visa Gold.

Данная карта предусматривает программу лояльности «Кэш-бэк карта». Баллы по выбранной категории из указанных ниже начисляются ежемесячно, если выполнено требование по сумме всех трансакций (при этом не учитываются трансакции, совершенные по выбранной категории), — не менее 20 тыс. рублей: «Дом-ремонт» — 5%, «Автокарта» — до 10%, «Развлечения» — до 10% и «Все включено» — 2% от любых покупок.

Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка бесплатно, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций — до 50 тыс. рублей в месяц бесплатно, свыше комиссия составляет 1% от суммы, минимум 150 рублей.

СМС-информирование (полный пакет) стоит 59 рублей в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно.

«Клиент вправе выбирать только одну категорию по своему усмотрению и может изменять ее сколько угодно раз. Новая категория будет действовать со следующего отчетного периода. Также определена максимальная сумма в каждой категории, на которую начисляются проценты», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.