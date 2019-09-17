Кредит Урал Банк снизил минимальную ставку по программе кредитования «КУБ-Авто-Пробег». Теперь приобрести подержанный автомобиль стало возможно по ставке от 12,35% до 16,75% годовых (ранее — от 13,8% годовых). При отказе клиента от покупки полиса каско процентная ставка увеличится на 0,5 п. п.

Минимальный первоначальный взнос составляет 30% от стоимости б/у машины. Срок кредитования варьируется от одного года до пяти лет. Минимальная сумма кредита составляет 50 тыс. рублей, максимальная — зависит от платежеспособности заемщика и составляет до 70% рыночной стоимости приобретаемого автомобиля, но не может превышать 4,5 млн рублей.

«Снизить величину процентной ставки на 0,5 процентного пункта возможно при оформлении личного страхования», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.