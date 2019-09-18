Включение в договор каско данной опции снижает стоимость страхования по риску «Ущерб». Действие договора с опцией «Ограничение по пробегу» прекращается в части риска «Ущерб» при достижении выбранного автовладельцем пробега застрахованного автомобиля. Значение пробега фиксируется по показаниям прибора учета пробега автомобиля. Отсчет пробега происходит с момента заключения договора страхования. При этом в части риска «Угон» договор продолжает свое действие до даты его окончания независимо от пробега.

Если лимит по пробегу в течение действия договора исчерпывается, установленные ограничения можно снять. При расчете тарифа по риску «Ущерб» в случае включения опции «Ограничение по пробегу» в договор каско применяются понижающие коэффициенты.

Опция в настоящее время доступна в Москве и Московской области.