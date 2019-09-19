Сбербанк с 19 сентября запускает промовклад в рублях «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка по промовкладу составляет 5,25% годовых при сроке вклада от шести до девяти месяцев; 5,5% — от девяти месяцев до года; 5,75% — год.

Минимальная сумма промовклада — 50 тыс. рублей. Начисление процентов производится в конце срока.

Вклад «Онлайн плюс» можно открыть в дистанционных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 октября 2019 года включительно.