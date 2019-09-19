Сбербанк России с 19 сентября понизил ставки по вкладам.

Вклад «Сохраняй» открывается в рублях под 3,1—5% (ранее — под 3,55—5,05%), в долларах — под 0,01—0,85% годовых (вместо 0,01—1,25%), а «Пополняй» в рублях под 3,7—4,6% (прежде — под 4,1—4,7%), в долларах — под 0,01—0,5% годовых (вместо 0,01—0,85%). Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. рублей или 100 долларов.

По вкладу «Управляй» процентные ставки в рублях составят 3—4,3% (ранее — 3,45—4,4%), в долларах — 0,01—0,3% годовых (вместо 0,01—0,7%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 1 тыс. долларов.

Срок депозита «Сохраняй» — от одного месяца до трех лет, а «Пополняй» и «Управляй» — от трех месяцев до трех лет.

Пополнять можно вклады «Управляй» и «Пополняй».

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.