Банк ДОМ.РФ объединил две ипотечные программы — «Военную» и «Семейную» ипотеку, и теперь для военнослужащих при покупке жилья доступна льготная ставка 5,25%. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы воспользоваться новой программой, заемщик должен быть участником накопительно-ипотечной системы военнослужащих (НИС), и в его семье в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года должен родиться второй или последующий ребенок. Погашение кредита происходит за счет средств федерального бюджета, платежи производятся ежемесячно равными частями в период участия военнослужащих в НИС», — поясняется в релизе.

В рамках программы военнослужащие могут приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке. Для жителей ДФО действуют специальные условия: ставка по ипотеке — 5%, если второй или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

Минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита — 3,6 млн рублей (4 млн рублей для жителей ДФО, приобретающих недвижимость на этой территории). Те, кто ранее уже оформил «Военную ипотеку» и подпадает под условия получения «Семейной ипотеки», могут рефинансировать действующий кредит под 5,25%.