Росгосстрах Банк предлагает оформить «Виртуальную доходную карту» в категории Mastercard Platinum Virtual.

Комиссия за выпуск и годовое обслуживание карты не взимается. Снятие наличных и пополнение карты не предусмотрено.

По карте начисляются проценты на остаток средств на счете в размере до 7,25% годовых в рублях и 1,25% в долларах. При этом сумма минимального первоначального взноса для начисления процентов равна 3 тыс. рублей или 50 долларов. Процентная ставка зависит от суммы остатка на счете карты и срока размещения денежных средств. Проценты ежемесячно капитализируются.

Услуга СМС-информирования предоставляется за 50 рублей в месяц.

«Виртуальная доходная карта — это удобное средство оплаты услуг и товаров в режиме онлайн, которая предусматривает начисление процентов на остаток средств. Срок действия карт — один год», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.