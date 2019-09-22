Банк «Ак Барс» и краудфандинговая платформа SimplyFi запустили сервис по кредитованию малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сервис дает клиентам банка «Ак Барс» возможность получить заем на платформе SimplyFi на закрытие текущих потребностей бизнеса: пополнение оборотных средств, закупку товаров и покрытие кассовых разрывов. Вся процедура получения кредита проходит онлайн, а деньги приходят на счет уже на следующий день», — говорится в сообщении.

Чтобы оформить кредит, клиенту нужно оставить заявку на сайте. После этого сотрудник SimplyFi свяжется с клиентом и запросит требуемый пакет документов. Автоматизированные системы площадки проведут скоринг и соберут обратную связь от потенциальных инвесторов. Заемщику нужно будет только подписать кредитную документацию, и деньги поступят на расчетный счет в банке «Ак Барс».



SimplyFi — P2B-платформа для малого и среднего бизнеса по привлечению средств напрямую от частных инвесторов. В рамках партнерства клиенты «Ак Барса» могут оперативно получить финансирование SimplyFi до 6 млн рублей на срок до шести месяцев без залога и поручителей по минимальной ставке, отмечают в банке.