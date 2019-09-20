Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях.
«Продли лето» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев или один год) можно разместить под 6,6—6,8% годовых (ранее — под 6,9—7,1%).
«Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей) теперь открывается только на срок два и три года под 6,4% и 6,8% годовых соответственно. Прежние ставки — 5,9—7%. Сроки до года доступны только для пролонгации.
Доходность «Удобного» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) составляет 6,1—6,7% годовых (ранее — на срок от одного месяца под 5,8—6,9%).
Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются в конце срока.
«Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) привлекается под 5,4—6,2% годовых (ранее — под 5,6—6,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Пополнять можно все вклады, кроме «Максимального дохода».
Возможно увеличение ставки по вкладу на 1 процентный пункт при наличии карты «Халва» и соблюдении следующих условий:
- по карте сделано не менее пяти покупок за отчетный период; совокупная сумма покупок — от 10 тыс. рублей за отчетный месяц (собственные или заемные средства);
- в расчет принимаются операции в любых магазинах, в том числе не входящих в список партнеров;
- по карте «Халва» отсутствует просроченная задолженность;
- срок вклада — свыше трех месяцев.
Повышенная процентная ставка применяется для суммы вклада до 1 млн 500 тыс. рублей.