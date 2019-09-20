ВТБ предложит своим клиентам с 1 октября улучшенные условия при открытии накопительного счета «Копилка», говорится в сообщении кредитной организации. Клиенты, впервые открывшие накопительный счет «Копилка», при размещении на нем до 1,5 млн рублей смогут получить повышенную доходность до 8% годовых в первые три месяца.

Для получения максимального дохода вкладчик должен владеть «Мультикартой» с подключенной опцией «Сбережения» и ежемесячно совершать по ней трансакции от 75 тыс. рублей. Повышенные проценты доступны в первые три месяца хранения средств за счет начисления вознаграждения 1,5% к базовой ставке 6,5% годовых.

Максимальная доходность накопительного счета — до 7,5% годовых. Она достигается с 12-го месяца размещения средств за счет начисления вознаграждения 1,5% к базовому показателю 6% годовых. Процентная ставка на минимальный остаток зависит от срока хранения средств.

Открыть счет можно в трех валютах: российский рубль, доллар США и евро. Для клиента в каждой валюте единовременно может действовать только один накопительный счет «Копилка».