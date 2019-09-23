Банк «Уралсиб» снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования с 23 сентября, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, при сумме кредита до 5 млн рублей на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,6% годовых, на приобретение готового жилья — от 9,7%, по программе «Легкий старт» — от 10,5%.

Ставки при сумме кредита 5 млн рублей и выше не изменились и составляют: от 9,2% — для кредитов на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, от 9,7% — на покупку готового жилья.