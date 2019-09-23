Экспобанк понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Юбилейный 25» (от 100 тыс. рублей на 181, 270, 366, 550, 750 и 1 100 дней) при выплате процентов в конце срока составит 6,75—7,5% (ранее — 7,25—7,75%), а при ежемесячной выплате процентов — 6,7—7,15% годовых (прежде — 7,2—7,4%).

По вкладу «Лидер» процентные ставки в рублях составляют 6,2—6,95% (до этого — 6,7—7,4%), а «Онлайн Лидер» — 6,3—7,05% годовых (вместо 6,8—7,51%). В долларах по обоим депозитам процентные ставки составляют 1—1,75% (прежде — 1,5—2,25%), в евро — 0,1% годовых (вместо 0,25—0,5%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Срок — от 91 до 1 100 дней в рублях и от 91 до 732 дней в долларах или евро.

«Специальный» (от 50 тыс. рублей на 181 день) при выплате процентов в конце срока открывается под 6,85% (вместо 7,35%), а при ежемесячной выплате процентов — под 6,75% годовых (ранее — под 7,25%).

«Доходный» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов на 366 дней) в рублях привлекается под 6—6,5% (прежде — под 6,3—6,8%), в долларах — под 1—1,25% годовых (вместо 1,2—1,5%).

По вкладу «Экспо-Промо» (от 3 млн рублей, 50 тыс. долларов на 365 дней) в рублях процентная ставка составляет 7,3% (до этого — 7,5%), в долларах — 2% годовых (ранее — 2,5%).

По депозитам «Лидер», «Онлайн Лидер», «Доходный» и «Экспо-Промо» проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно все вклады, кроме депозитов «Лидер» и «Онлайн Лидер».