Московский Областной Банк ввел новый вклад «Сила ставки».

Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей. Срок составляет 370 дней и разделен на два периода начисления процентов. Для минимальной суммы 50 тыс. рублей ставка на первые 185 дней равна 7% годовых, на период со 186-го по 370-й день — 6,6%, для минимальной суммы 10 млн рублей — 7,2% и 6,8% соответственно. За полный срок размещения средств средние годовые процентные ставки составят: для минимальной суммы 50 тыс. рублей — 6,8%, для минимальной суммы 10 млн рублей — 7% годовых.

Дополнительные взносы не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты за полный расчетный период сохраняются.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет, а также могут капитализироваться.

Кроме того, банк снизил процентные ставки по другим рублевым вкладам.

Вклад «Высшая лига» (от 50 тыс. рублей на 1 096 дней) открывается под 7% годовых (вместо 7,52%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Новый пенсионный» (на 366 дней) привлекается под 6,75—7,25% (ранее — под 7,25—7,75%), а «Стабильный» (на 365 дней) — под 5,35—5,75% годовых (прежде — под 5,85—6,25%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «Персонального» (от 300 тыс. рублей на 365 дней) составит 6,5% годовых (вместо 7%).



Все вклады, кроме «Высшей лиги», можно пополнять.