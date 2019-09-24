Средний размер потребительского кредита за период с января по август 2019 года вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 180 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер выданных потребительских кредитов вырос абсолютно во всех возрастных сегментах заемщиков. Самый значительный рост был отмечен в категории граждан от 60 до 65 лет — плюс 21,7%, а также старше 65 лет — плюс 19,8%. Менее значительными темпами увеличивался средний размер выданных потребкредитов у граждан в возрасте от 50 до 59 лет — плюс 17,1%, от 40 до 49 лет — на 12,0%). Самый низкий рост среднего размера выданных потребкредитов пришелся на сегмент заемщиков до 40 лет: от 25 до 29 лет — на 10,7%, от 30 до 39 — на 10,5%, а моложе 25 лет — на 9,9%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в 2019 году был у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет — 229,6 тыс. рублей, а самый низкий — у граждан моложе 25 лет — 85,6 тыс. рублей.

В январе — августе 2019 года наибольший средний размер выданных потребкредитов в регионах России был отмечен в Москве — 418,1 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 295,5 тыс. рублей, Московской области — 295,1 тыс. рублей.