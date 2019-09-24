Райффайзенбанк уменьшил ставки по трем рублевым депозитам. «Стабильный Рост» (на 31, 91, 181, 366 и 730 дней) открывается под 2—5,05% (ранее — под 2—5,3%), а «Личный выбор» (на 31, 91, 181 и 366 дней) — под 2—4,95% годовых (вместо 2—5,1%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Добро пожаловать (премиальный)» (от 500 тыс. рублей на 181 и 366 дней) оформляется под 5,15—5,35% годовых (вместо 5,8—6,05%).

Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнять можно депозит «Личный выбор».