Платежная система «Мир» совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» представляет специальное предложение для болельщиков — скидку 50% на тарифную часть авиабилетов в города проведения квалификационных матчей чемпионата Европы — 2020 с участием российской команды. Об этом сообщает пресс-служба платежной системы.



«Для того чтобы воспользоваться преимуществом, нужно просто оплатить картой «Мир» билет на матч сборной России на сайте kassir.ru. После совершения покупки вам на электронную почту вместе с билетом придет уникальный промокод, по которому вы сможете купить авиабилет на рейс «Аэрофлота» со скидкой 50% на его тарифную часть», — говорится в релизе.

Скидка будет распространяться только на билеты в город, где проходит матч сборной России, и только за три дня до и три дня после матча. Количество промокодов будет кратно количеству купленных билетов на матч сборной.

Напомним, что матчи сборной России по футболу пройдут 10 октября в Москве (с Шотландией), 13 октября в Никосии (с Кипром), 16 ноября в Санкт-Петербурге (с Бельгией), 19 ноября в Сан-Марино (с Сан-Марино).

