Хакасский Муниципальный Банк в преддверии осенних праздников — Дня пожилого человека и Дня учителя — предлагает всем желающим оформить специальный кредит «Золотая пора».

Сумма финансирования — от 10 тыс. до 400 тыс. рублей для пенсионеров и бюджетников (для прочих — до 300 тыс. рублей) на срок от трех до пяти лет.



Процентная ставка — 12,9% годовых (за первый месяц кредитования — 0,15% в день). Для заемщиков, получающих зарплату или пенсию на счета в банке, процентная ставка снижается на 1 процентный пункт. Доход можно подтвердить справкой 2-НДФЛ или по форме банка.

«Кредит действует в рамках акции до 1 ноября 2019 года, также в рамках программы обязательным условием является отсрочка по уплате основного долга на один месяц», — уточняет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.