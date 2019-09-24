Россельхозбанк разработал для членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) серию продуктов «Деньги для дела», а также отменил для них комиссию за снятие наличных в размере до 150 тыс. рублей в месяц в банкоматах любых банков.

Продуктовая линейка представлена кредитом для юридических лиц на проведение сезонных работ до 5 млн рублей по льготной ставке 4,5%, который при поручительстве ассоциации выдается в упрощенном режиме, а также розничным кредитом — до 1 млн рублей.



«Для того чтобы фермеры могли в полном объеме использовать преимущества дистанционного банковского обслуживания, Россельхозбанк выпустил специальную банковскую карту с уникальным дизайном для членов АККОР. Держатели таких карт получают дополнительную выгоду, возвращая кешбэк до 10% при совершении покупок, могут участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир», а также имеют льготный период кредитования по карте до 55 дней», — сообщает пресс-служба кредитной организации.

АККОР на сегодня включает более 93 тыс. фермерских хозяйств.