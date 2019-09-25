Газпромбанк повысил ставки по базовому вкладу «Для сбережения» и по депозиту для новых клиентов «Для первых» при размещении денежных средств сроком на шесть месяцев.

По вкладу «Для первых» ставка увеличена на 0,6 процентного пункта и составляет 6,9% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

«Для сбережения» теперь открывается под 6,6—6,8% годовых в зависимости от суммы (ранее — под 6—6,2%). Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. При оформлении вклада в мобильном приложении «Телекард 2.0» процентная ставка увеличивается на 0,1 п. п.

Оба вклада непополняемые. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.