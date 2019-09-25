Сбербанк представил сервис оптовых закупок «на_полке» в корпоративном интернет-банке. Он доступен всем пользователям интернет-банка для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн» и позволяет быстро совершать покупки товаров оптом, поясняется в сообщении кредитной организации. Пользователю не требуется дополнительная регистрация — достаточно авторизоваться в интернет-банке и перейти к выбору продукции.

Процесс закупки строится следующим образом. Пользователь системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» переходит в сервис «на_полке», находит нужные товары, сравнивает предложения от различных поставщиков, выбирает наиболее подходящие, отправляет товары в корзину и оформляет заказ. Поставщик доставляет заказ вместе с закрывающими документами на следующий день, а предприниматель оплачивает поставку по безналичному расчету или наличными.

В сервисе «на_полке» представлено свыше 60 тыс. товарных позиций, которые предлагают более 160 крупных поставщиков. «Бакалея, напитки, молочная продукция, консервированные продукты, чай и кофе, бытовая химия и косметика — разнообразие товаров позволяет сформировать широкий ассортимент в розничных магазинах и заведениях HoReCa, а также закупать продукты в офис, и все это без дополнительных наценок от поставщиков», — подчеркивается в релизе.

Минимальный размер заказа — от 2,5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от условий конкретного поставщика, который и выполняет доставку.

Сервис реализован совместно с дочерней компанией банка — ООО «Эвотор» (входит в экосистему Сбербанка), следует из релиза.



В Сбербанке напомнили, что в настоящее время в его линейке нефинансовых продуктов и услуг для предпринимателей более 30 сервисов, они доступны в интернет-банке в разделе «Все продукты и услуги».