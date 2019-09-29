Вкабанк снизил процентные ставки по кредитам для бизнеса.

С 19 сентября 2019 года действуют новые условия предоставления кредитов.

Программа «Новый Импульс» — предоставление кредита на модернизацию и расширение производства, в том числе нового производства (новых видов услуг), приобретение оборудования и ремонт. Ставка по кредиту составит от 10% годовых (ранее — от 11,5%).

Программа «Делу дом» — кредит предоставляется на приобретение коммерческой недвижимости. Процентная ставка составит от 9% годовых (ранее — 11,5%).

Программа «Технопарк» — приобретение коммерческого автотранспорта и спецтехники. Новая процентная ставка по данному кредиту — от 9% годовых (ранее — от 11,5%).

Программа «Новое Дыхание» — финансирование производственных целей и пополнение оборотных средств. Процентная ставка составит от 9% годовых (ранее — от 11,7%).

«Процентная ставка по всем видам кредитования зависит от срока финансирования. Банк не раскрывает максимальный размер процентных ставок по указанным программам», — комментирует эксперт Банки.ру Ольга Станчак.