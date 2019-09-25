Мособлбанк запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay для карт платежной системы «Мир». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Воспользоваться сервисом Mir Pay могут держатели любых карт платежной системы «Мир» Мособлбанка, выпущенных в рамках розничных и зарплатных тарифных планов. Бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств с ОС Android и поддержкой технологии NFC.

Для подключения карты к платежному сервису нужно скачать приложение Mir Pay из магазина Google Play, после чего зарегистрировать в приложении свою карту «Мир».

Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к терминалу. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей.