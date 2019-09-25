Микрофинансовая компания «МигКредит» обновила мобильное приложение, сообщается в пресс-релизе организации.

В приложении был полностью переработан главный экран, упрощена навигация по меню, обновлен личный кабинет, навигация и подсказки стали информативнее. Обновлен раздел FAQ и добавлены подробные ответы на вопросы клиентов, касающиеся взаимодействия с компанией.

«Во-первых, мы ускорили работоспособность приложения, и теперь загрузка и получение ответа происходят в считанные секунды. Сократили количество полей при заполнении анкеты на получение займа, а всплывающие подсказки сделают этот процесс еще комфортнее», — добавила директор по маркетингу «МигКредит» Надежда Денисова.