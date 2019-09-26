Компания «Ростелеком», оператор системы по сбору биометрических данных россиян, внедрит в созданную Центробанком Систему быстрых платежей функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому». Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду.

Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей. О том, что государственный оператор связи готовит сервис оплаты покупок с помощью биометрии лица через банковские карты, писали «Ведомости». Для платежа через СБП карта не нужна, деньги могут списываться с любого банковского счета клиента.

«К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из ЕБС (Единая биометрическая система. — Прим. РБК)», — рассказали в «Ростелекоме». Оплата через СБП будет работать по аналогии с бесконтактными технологиями: для операций на сумму до 1 тыс. рублей будет достаточно подойти к месту проведения платежа, выбрать способ оплаты по биометрии и посмотреть в камеру. Для оплаты товаров и услуг свыше этой суммы нужно будет ввести дополнительный код, например последние четыре цифры номера телефона или секретный код пользователя, который каждый может сам установить в своем мобильном приложении, пояснил оператор.

В октябре 2019 года на форуме финансовых технологий Finopolis «Ростелеком» совместно с банком «Русский Стандарт» представит прототип решения. Вопрос об использовании оплаты с помощью биометрии лица сейчас прорабатывается с другими крупнейшими банками и крупными торговыми предприятиями, сообщили в «Ростелекоме».

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки по изображению лица Чтобы начать платить по изображению лица, нужно создать связку банковской карты с биометрическим образцом.

В ЦБ отметили, что изучают технологию биоэквайринга и подходы к ее применению на российском рынке, в том числе с использованием ЕБС. В «Русском Стандарте» подтвердили, что готовятся ввести систему платежей с помощью биометрии, но не стали уточнять способы ее осуществления — через СБП или карты. Биометрическая оплата позволит торговым точкам не тратиться на терминал, а использовать только камеру, объяснила глава департамента эквайринга банка Инна Емельянова.

У оплаты «лицом» есть и плюсы, и минусы, говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Для пользователя удобнее просто посмотреть в камеру, чем доставать телефон, заходить в приложение и сканировать QR-код. Но QR-платеж более «умный», чем биометрия, так как в QR-код кроме суммы покупки можно добавить дополнительную информацию, например выборочное начисление бонусов по программе лояльности», — пояснил эксперт. Кроме того, камеры не всегда могут распознать человека с первого раза, иногда для этого требуется снять очки или размотать шарф.

Для магазина установить камеру несколько дороже, чем сканер QR-кода. Но магазины и так устанавливают камеры для обеспечения безопасности и сбора аналитики, поэтому использовать одну из них для оплаты покупки не составит труда, предполагает Достов. На старте, по его мнению, технология не получит широкого распространения, поскольку россияне не спешат сдавать биометрию в ЕБС, однако за биоэквайрингом будущее — он вписывается в тренд на минимизацию числа действий при платеже.



Ранее стало известно, что внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии готовится Сбербанк. Оплата проходит путем сканирования на биометрическом сенсоре отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале. Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец. Биометрические системы оплаты снизят уровень мошенничества, считает руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц. В свою очередь директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин полагает, что серьезных плюсов в этой технологии нет, а минусом является стоимость ее внедрения.