МТС сообщают о завершении строительства сети 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена. Максимальная скорость мобильного Интернета на станциях может достигать 200 мегабит в секунду за счет агрегации диапазонов 1 800 и 800 мегагерц, сообщает пресс-служба оператора.

«Средние скорости при обычном пассажиропотоке составят порядка 35 мегабит в секунду и позволят во время движения поезда переписываться в мессенджерах, проверять социальные сети или электронную почту, играть в онлайн-игры и непрерывно смотреть потоковое видео. На эти сервисы пассажиры метро расходуют более 70% мобильного интернет-трафика. Абонентам также доступна технология VoLTE, которая позволяет предоставлять голосовые услуги в сети 4G», — говорится в релизе.

Ежедневно сетью МТС в метро пользуются более 2 млн абонентов. В неделю пассажиры метрополитена используют в среднем 360 терабайт мобильного Интернета, причем с начала 2019 года суммарный дата-трафик вырос в пять раз, а трафик в сети LTE — почти в восемь раз. МТС первыми начали развивать сеть 4G в Московском метрополитене в 2015 году. С 2015 года компания инвестировала в проект более 1,7 млрд рублей.

