Сбербанк запустил пилот по изменениям в кредитном процессе по сложным кредитным продуктам, предоставляемым клиентам сегмента крупный и средний бизнес.



«Изменения в процессе направлены на сокращение срока работы по кредитной заявке и принятия решения о предоставлении финансирования банком. Целевой срок принятия решений по новому процессу составляет 25 рабочих дней вместо текущего нормативного срока 45 рабочих дней», — говорится в релизе.

Пилот реализуется во всех территориальных банках и распространяется на сделки инвестиционного и контрактного кредитования, сделки на принципах проектного финансирования, включая проекты по жилищному строительству и строительству коммерческой недвижимости.

Сокращение срока и снижение стоимости кредитного процесса достигается за счет оптимизации его элементов и сроков отдельных этапов, сокращения количества проводимых экспертиз и согласований. Важным условием запуска работы всех служб над кредитной заявкой по новому процессу является предоставление клиентом в банк необходимого пакета документов.