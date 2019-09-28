Хакасский Муниципальный Банк ввел вклад «Золотой сезон». Депозит открывается при достижении пенсионного возраста либо при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения ветерана труда.

Минимальная сумма вклада не ограничена. Срок — 370 дней. Доходность составит 7% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 2% годовых. Выплата процентов — в конце срока. Открыть вклад можно до 1 ноября 2019 года.