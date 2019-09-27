Тексбанк понизил ставки по вкладам.

Сезонный вклад «Яркая пора» (от 50 тыс. рублей, 100 долларов и евро на три, шесть месяцев и один год) можно открыть в рублях под 5,4—6,2%, в долларах — под 0,2—1,5% (ранее — под 6,4—7,2% и 1—2,5% соответственно). Процентные ставки в евро не изменились и составляют 0,1—0,25% годовых. Выплата процентов — в конце срока. Предложение действительно по 30 ноября.

«Универсальный» (от 10 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев и один год) привлекается под 4,6—5,4% годовых (ранее — под 5,6—6,4%).

«Пенсионный» оформляется под 4—4,8% (вместо 5,5—6,7%), а «Пенсионный — Накопительный» — под 4,2—5% годовых (до этого — под 5,6—6,8%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — три, шесть, девять месяцев и один год.

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет.

Все вклады пополняемые, кроме «Яркой поры».

Кроме того, для постоянных клиентов банка, которые являются вкладчиками банка не менее шести месяцев, действуют вклады «Доходный» со ставками 5,3—6,5% в рублях, 0,3—1,6% в долларах и 0,11—0,26% в евро и «Лояльный» — со ставками 5,5—6% годовых.