ВТБ с 28 сентября снизил ставки по вкладам в рублях.

Сезонный вклад «Время роста» теперь можно оформить в отделении банка под 5,98—6,07%, а в интернет-банке — под 6,12—6,22% годовых (прежние ставки — 6,35—6,37% и 6,49—6,51% соответственно). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев и один год. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Срок приема вклада продлен по 31 декабря.

«Выгодный» (на срок от трех месяцев до пяти лет) открывается под 4,65—5,3% годовых (ранее — под 5,05—5,45%).

«Пополняемый» (на срок от трех месяцев до пяти лет) можно разместить под 4,35—4,9% годовых (до этого — под 4,75—5,05%). Дополнительные взносы принимаются не позднее 30 дней до окончания срока вклада.

Минимальная сумма при открытии депозита в офисе кредитной организации — 100 тыс. рублей, онлайн — 30 тыс. рублей.

По «Комфортному» снижена ставка на 0,05 процентного пункта при размещении средств на срок от двух до трех лет и составляет 3,95% годовых. Остальные ставки остались без изменений.

Проценты по всем вкладам ежемесячно выплачиваются на отдельный счет либо капитализируются.