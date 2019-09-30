Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 1 октября. Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%.

«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми), составит 0,3 п. п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — говорится в релизе.

Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6%.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,3%.