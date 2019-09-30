Сбербанк запускает промовклад «Выгодный старт» в рублях. Депозит действует для жителей Юга и Северного Кавказа с 30 сентября по 30 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Минимальная сумма промовклада — 50 тыс. рублей. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — шесть месяцев, 12 месяцев и полтора года. Ставка по депозиту составит от 5,4% до 6,5% годовых.

Вклад «Выгодный старт» можно открыть в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») клиентам банка, на имя которых в период с 20 августа 2018-го по 20 сентября 2019 года не открывались другие депозиты в Сбербанке.