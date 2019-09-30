Банк «Уралсиб» улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках продукта увеличены сумма и срок кредита, а также требования к предельному размеру годовой выручки компании.



Денежные средства можно получить на любые цели, связанные с ведением и развитием бизнеса, в том числе пополнение оборотных средств, закупку оборудования и другие цели.

Кредитом могут воспользоваться юридические лица, зарегистрированные в форме ООО, а также индивидуальные предприниматели. Годовая выручка компании не должна превышать 400 млн рублей. Срок с момента государственной регистрации бизнеса — не менее 12 месяцев.

Кредит выдается на срок от 12 до 120 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, а для заемщиков, имеющих доходные объекты недвижимости — получателей арендных платежей – 20 млн рублей. Ставка по кредиту — от 11% годовых. При подаче заявки предусмотрен сокращенный перечень документов.