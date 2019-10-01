Два основных направления использования QR-кодов в рамках Системы быстрых платежей (СБП), которые сегодня предлагают российские банки, — это непосредственно расчеты за товары в магазинах и оплата жилищно-коммунальных услуг, сообщают РИА Новости.



Пока расчеты для физических лиц проводятся бесплатно, а уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий в рамках СБП, колеблется от нуля до 0,7% от суммы платежа и зависит от вида деятельности предприятия.



Многие торгово-сервисные предприятия проявляют интерес к подключению к СБП и использованию QR-кодов как альтернативного способа оплаты товаров, рассказал агентству руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

«У ВТБ есть два крупных проекта. Например, с «М.Видео-Эльдорадо» мы недавно подготовили программное обеспечение касс и платежных терминалов и готовы к старту тестирования в рамках пилотного проекта по приему быстрых платежей», — поделился планами Киричек.

Кроме того, банк запустил тестирование СБП с ретейлером re:Store, благодаря чему клиенты банков, подключенных к сервису, уже этой осенью смогут совершить покупку по QR-коду в магазинах сети, участвующих в этом пилотном проекте.

Одним из первых банков, внедривших оплату товаров по QR-коду в рамках СБП, стал «Русский Стандарт». Банк с августа активно подключает клиентов к системе, на сегодня он обеспечил техническую возможность оплаты покупки с помощью СБП в магазинах Wildberries, «220Вольт» и в одном из московских баров.



Промсвязьбанк — единственный банк — участник пилотного проекта оплаты ЖКХ с помощью СБП, к сервису подключен один поставщик услуг ЖКХ, подключение остальных планируется после завершения эксперимента.

Активно над внедрением оплаты по QR-коду работают и региональные банки. Так, крупнейший банк Татарстана «Ак Барс» в настоящее время ведет переговоры с сетью аптек и несколькими крупными продуктовыми ретейлерами. Сервис оплаты покупки через QR-код разработал также уральский СКБ-Банк. Клиенты — физические лица уже могут платить с помощью приложения СКБ-Банка в торговых точках, предоставляющих этот сервис от банков — участников СБП.