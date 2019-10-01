Сбербанк c 1 октября снизил ставки по ипотечным программам на 0,3—0,6 процентного пункта.

Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке стало доступно под 9,8—10% годовых (7,3—8,3% годовых по программе субсидирования ипотеки застройщиками), на приобретение готового жилья — под 9,7—9,9% годовых, загородной недвижимости — под 10% годовых, а на строительство жилого дома, покупку гаража или машино-места под 10,5% годовых. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь возможно под 9,5% годовых, а если в дополнение к ипотечному оформлялся кредит на потребительские цели — под 10% годовых.



При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта. Для зарплатных клиентов действует дисконт в размере 0,5 п. п. При оформлении ипотеки по двум документам (опция доступна при первоначальном взносе от 50%) итоговая ставка будет выше на 0,3 п. п. Также при покупке готового жилья в банке действуют скидки для молодых семей и при покупке квартиры на Domclick.ru.

Минимальный взнос клиента составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры (10% — для зарплатных клиентов банка), 25% — загородной недвижимости/гаража или машино-места либо при строительстве жилого дома. Рефинансирование предоставляется на сумму до 80% от стоимости залога. Допустимая сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. рублей, а срок — достигать 30 лет.

«Произошедшие изменения, безусловно, укрепят и без того лидирующие позиции банка на отечественном ипотечном рынке», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.