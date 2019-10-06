Объединенный Банк Республики ввел вклад «Управляй». Депозит открывается в рублях на 365 дней.



Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Проценты ставки составляют 5,5—6% годовых.

По вкладу предусмотрены дополнительные взносы в течение всего срока, за исключением последних 30 календарных дней до дня окончания срока действия договора. Минимальная сумма допвзноса составляет 5 тыс. рублей.

Допускается частичное снятие средств до суммы неснижаемого остатка, равного первоначальному взносу. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.