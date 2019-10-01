Сбербанк скорректировал ставки по потребительским кредитам.

Кредит «с поручителем для молодежи и пенсионеров» доступен по следующим условиям: при сумме финансирования от 1 млн рублей ставка составит 13,9% годовых (ранее — 12,4%), от 300 тыс. до 1 млн рублей диапазон варьируется от 13,9% до 17,9% годовых (прежде — 12,4—16,4%), от 30 тыс. до 300 тыс. рублей диапазон ставок остался без изменений — от 13,9% до 19,9% годовых.



Для молодежи возраст на момент оформления кредита — от 18 лет до 21 года, для пенсионеров на момент получения от 60 лет и на момент возврата кредита — до 80 лет. Поручитель должен быть старше 21 года на момент подачи заявки и моложе 70 лет на момент погашения кредита. Срок финансирования — от трех месяцев до пяти лет.

Рефинансировать кредиты заемщики смогут по ставке 13,9% (ранее — 13,4%) годовых при сумме кредита от 30 тыс. до 500 тыс. рублей, 12,9% (вместо 11,4%) годовых от 500 тыс. до 3 млн рублей. Срок кредитования — от трех месяцев до пяти лет. Рефинансировать возможно потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, дебетовые карты с разрешенным овердрафтом, ипотечные кредиты. Максимальное количество рефинансируемых кредитов — пять, срок действия — не менее 180 календарных дней на дату рассмотрения кредитной заявки, отсутствие текущей просроченной задолженности, отсутствие реструктуризации по рефинансируемым кредитам.

«На любые цели» получить денежные средства доступно без изменений по ставке 14,9—19,9% годовых для сумм до 300 тыс. рублей, от 13,9% до 17,9% (ранее — 12,4—16,4%) годовых от 300 тыс. до 1 млн рублей, свыше 1 млн рублей — 13,9% (вместо 12,4—13,4%) годовых. Срок финансирования — от трех месяцев до пяти лет. Обеспечение не требуется.

Потребительский кредит под залог недвижимости теперь доступен по ставке 12,1% годовых, для зарплатных клиентов скидка 0,5% от базовой ставки. Сумма финансирования — от 500 тыс. до 10 млн рублей на срок от одного года до 20 лет. Требуется страхование закладываемой недвижимости.

«Осенние акции закончились и банки начинают возвращать стандартные условия, но, несмотря на повышение ставок относительно акционных, они все же остаются на среднерыночном уровне», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.