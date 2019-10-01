ВТБ скорректировал условия по потребительским кредитам.

Оформить кредит наличными работники по найму (в том числе клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит по данным ВТБ (ПАО или БКИ) смогут на следующих условиях:

от 100 тыс. до 399 999 рублей — ставка варьируется от 11,9% для зарплатных клиентов (от 13,2% для прочих) до 19,2% годовых;

от 400 тыс. до 999 999 рублей — от 10,9% для зарплатных заемщиков (от 12,2% для прочих) до 17,2% годовых;

от 1 млн до 5 млн рублей для зарплатных клиентов и клиентов, имеющих ипотеку (до 3 млн для прочих) — ставка от 10,9% (для открытого рынка от 11,2%) до 12,2% годовых.

Срок финансирования от шести месяцев до семи лет для зарплатных клиентов (для прочих до пяти лет). Обеспечение не требуется.

Для не работающих пенсионеров программа доступна от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (для военных пенсионеров до 800 тыс.). Ставка зависит от суммы финансирования: от 100 тыс. до 399 999 тыс. — от 13,2% до 19,2% годовых, свыше 400 тыс. рублей — от 12,2% до 17,2% годовых.

Рефинансировать кредиты клиенты смогут от 100 тыс. до 5 млн рублей, ставка зависит от суммы финансирования и варьируется в диапазоне 10,9—15,9% годовых. Срок кредитования — до пяти лет для прочих заемщиков, до семи лет — для зарплатных клиентов банка.

Для неработающих пенсионеров рефинансирование доступно от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на срок до трех лет, до 800 тыс. рублей на срок до пяти лет для военных пенсионеров. Ставка зависит от желаемой суммы финансирования и составит от 12,2% до 15,9% годовых.

«Большим плюсом данных программ является то, что теперь личное страхование оформляется по желанию заемщика и при этом никак не влияет на процентную ставку», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.