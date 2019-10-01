Райффайзенбанк снизил ставки по потребительским кредитам.

Оформить кредит наличными на любые цели или на приобретение автомобиля теперь доступно по ставке 8,9—10,9% годовых при сумме финансирования от 1,5 до 2 млн рублей, 10,9—11,99% годовых — от 1 млн до 1,5 млн рублей, 11,99—12,99% годовых — от 500 тыс. до 999 999 рублей, 12,99—13,99% годовых — от 90 тыс. до 499 999 рублей. Срок кредитования — от 13 месяцев до пяти лет.

Ставки актуальны при оформлении личного страхования, в случае отказа надбавка составит 4 процентных пункта. Пакет документов для оформления кредита зависит от желаемой суммы финансирования: до 300 тыс. рублей — только паспорт РФ, от 300 тыс. до 1 млн рублей — дополнительно требуется подтверждение дохода (2-НДФЛ, 3-НДФЛ или справка по форме банка), а свыше 1 млн рублей — необходимо предоставить документ, подтверждающий трудовую занятость.

При оформлении кредита на рефинансирование ставка составит 8,9—9,9% годовых для сумм свыше 1,5 млн рублей, 9,9—10,9% годовых — от 1 млн до 1,5 млн рублей, 10,9—11,9% годовых — от 500 тыс. до 999 999 рублей, 11,99—12,99% годовых — до 499 999 рублей. Обеспечение не требуется. Условия действуют при оформлении финансовой защиты, в случае отказа надбавка составит 3 п. п.

Рефинансировать возможно до пяти кредитов, минимальная сумма кредитования — 90 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей на срок от 13 месяцев до пяти лет. Также есть возможность получить дополнительные денежные средства на любые цели сверх рефинансируемой суммы кредитов. В течение трех месяцев после выдачи кредита необходимо закрыть кредиты в других банках, в противном случае процентная ставка по кредиту вырастет на 8% годовых. Пакет документов аналогичен пакету документов по кредиту наличными.

«Если до этого привлекательность минимальной ставки была обусловлена периодом действия на год, то сейчас банк предлагает сохранить ставку на весь срок кредитования, что, несомненно, дает еще больше преимуществ кредитным продуктам», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.