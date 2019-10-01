Клиенты Альфа-Банка в период с 1 октября по 31 декабря 2019 года могут оформить накопительный «Альфа-Счет» в рублях с повышенной ставкой и получать 6,5% уже с первого месяца размещения средств. К счетам, открытым в декабре текущего года, повышенная процентная ставка также будет применяться в течение двух первых календарных месяцев хранения средств — до 31 января 2020 года включительно, уточняется в релизе банка.

Ставка 6,5% годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за два первых календарных месяца хранения средств на накопительном «Альфа-Счете» при осуществлении покупок по дебетовым картам Альфа-Банка на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма для применения ставки 6,5% годовых действует при сумме не более 10 млн рублей для клиентов в рамках пакетов услуг «Премиум», «Максимум+», Private и не более 1 млн рублей — для остальных клиентов.

По данным на сайте банка, ставки после двух месяцев хранения средств составляют 5—6,2% годовых в зависимости от срока, суммы и пакета услуг.



Открыть и пополнить «Альфа-Счет» клиенты могут в интернет-банке «Альфа-Клик», мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении банка или через контакт-центр.