Некоторые банки с 1 октября 2019 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания, процента на остаток, комиссии за снятие наличных и процентной ставки по кредиту. Разберемся, что изменилось.

Кешбэк и бонусные программы

Хоум Кредит Банк по карте «Польза с повышенным кэшбэком» в рамках акции начислит 10% кешбэка (баллами) в категории «Одежда и обувь» при оформлении карты с 1 октября по 31 декабря 2019 года через информационные сервисы банка.



УБРиР предлагает по кредитным картам повышенный кешбэк в специальных категориях: «Фитнес-клубы», «Кинотеатры», «Кафе и рестораны» и «Магазины подарков и сувениров» до 31 декабря 2019 года. По карте «60 дней без процентов» — 5% от суммы покупок, максимум 500 рублей в месяц, по картам «120 дней без процентов» и «240 дней без процентов» —10% (максимум 500 рублей и 1 000 рублей в месяц соответственно).

Банк «Хлынов» по карте «Кредитная World» начислит повышенный кешбэк в размере 5% в категориях: «Автошины, шиномонтаж и СТО», «Конфеты, орехи и сладости», «Салоны красоты и СПА» до 31 декабря 2019 года.

По дебетовым и кредитным картам «ЛУКОЙЛ» банка «ФК Открытие» изменилось начисление бонусных баллов. Теперь 1 балл начисляется за каждый 1 рубль (ранее 1 балл за каждые 50 рублей), потраченный на АЗС «ЛУКОЙЛ», курс списания баллов теперь стал 100 баллов = 1 рубль скидки (до изменений 1 балл = 1 рубль). Количество приветственных баллов и баллов, начисляемых в других торговых точках, увеличено в 100 раз.

«Ренессанс Кредит» в октябре начислит баллы в размере 5% в категории «Автоуслуги» (вместо категории «Одежда и обувь») по кредитной карте. Как и прежде, начисляется 1% за любые безналичные покупки. Потратить бонусы можно будет в категории «Ювелирные украшения» (прежде — «Развлечения») по курсу 1 рубль = 1 бонус. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 1 рубль = 2 бонуса.

Банк «Союз» с октября будет начислять баллы в категории «Рестораны и кафе» (ранее по категории «Цветы») по картам: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов.

Банк «Восточный» установил новые категории повышенного вознаграждения держателям «Карты № 1». С 1 октября 2019 года по 12 января 2020-го держателям будет начисляться 5% баллами за покупки в категориях «АЗС», «Одежда», «Обувь». За покупки в других категориях клиент получит стандартное вознаграждение в размере 1%. Максимальная сумма в месяц — 3 000 баллов. Начисленными баллами в дальнейшем через интернет- или мобильный банк можно компенсировать полную стоимость любой покупки от 100 рублей, совершенной в течение 90 дней. Дополнительно при сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц на остаток собственных средств от 10 тыс. до 500 тыс. рублей начисляется 7% годовых. Возможна выдача неименной карты в день обращения.

ЮниКредит Банк с 1 октября по 31 декабря 2019 года совместно с платежной системой Mastercard предлагают держателям кредитной карты Standard Mastercard и Gold Mastercard начисление баллов в размере 5% от стоимости совершенной покупки в категории «Красота и здоровье», за покупки в других категориях будет начислено вознаграждение в размере 1%. Максимально 1 000 баллов в месяц. Начисленные баллы обмениваются на электронные сертификаты и подарочные карты партнеров программы из разных категорий. Также по данным картам предусмотрен первый год бесплатного обслуживания, со второго года стоимость составит 700 рублей и 2,7 тыс. рублей соответственно.

Московский Кредитный Банк предложил новые категории повышенного бонусирования по программе «МКБ Бонус», действующие до конца года: «Кафе и рестораны», «Такси и каршеринг», «Развлечения», «Спорттовары» и «Салоны красоты». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависят от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Путешествия», также для держателей карт «Мудрость» доступна категория «Аптеки».

ВТБ обновил условия бонусной программы по «Мультикарте». С 1 октября опция кешбэк отменена как отдельная категория, теперь cash back будет начисляться за все покупки при подключенной опции «Авто» или «Рестораны». Размер cash back будет зависеть от суммы покупок за месяц и составит 0,5—1%. Уменьшена сумма вознаграждения по опциям «Авто» и «Рестораны» с 10% до 4%, размер также зависит от суммы операций за месяц, введены дополнительные надбавки за оплату смартфоном и при условии поддержания среднемесячного остатка свыше 100 тыс. рублей. Отменено ограничение по максимальной сумме вознаграждения. Срок действия бонусных рублей / бонусов — один год с даты зачисления, при отсутствии изменения баланса бонусного счета и операций по карте в течение шести месяцев начисленное ранее вознаграждение сгорает в полном объеме. По операциям, совершенным за пределами РФ (за исключением операций в сети Интернет), вознаграждение не начисляется.

Процентная ставка по кредиту

Хоум Кредит Банк уменьшил процентные ставки по безналичным операциям по кредитной карте «Польза Gold». При лимите кредитования до 29 999 рублей процентная ставка теперь составляет 28,9% годовых (ранее — 29,4% годовых), свыше 30 тыс. рублей — не изменилась — 29,9% годовых. Процентная ставка при получении наличных также осталась прежней и составляет 49,9% годовых. Выпуск кредитной карты «Польза Platinum» банком прекращен.

Почта Банк скорректировал процентные ставки по кредитным картам. Теперь ставки составляют от 17,9% до 39,9% годовых (ранее — от 19,9% по 29,9% по карте «Зеленый мир», от 29,9% по 31,9% — прочие).

Стоимость обслуживания

Банк «Хлынов» по карте «Кредитная World» изменяет стоимость годового обслуживания, теперь она взимается в сумме 690 рублей (ранее — 500 рублей). При оформлении карты на сайте банка комиссия составляет 69 рублей в месяц (прежде — 49 рублей), ежемесячная плата не будет взиматься при выполнении одного из условий: сумма покупок или ежедневный размер задолженности (условие применимо, если карта не находится в льготном периоде) в месяц равны 15 тыс. рублей и более (до изменений — от 10 тыс. рублей).

Дальневосточный Банк продлил до 31 декабря 2019 года акцию по оформлению премиальной карты «Мир» со скидкой. Стоимость первого года обслуживания карты «Мир» «Семейная команда» и «Мир» Cash back» составляет 500 рублей вместо 999 рублей.

Также Почта Банк изменил стоимость обслуживания по кредитным картам. Теперь годовая стоимость обслуживания (начиная со второго года) и выпуск составляют 1 200 рублей (ранее — 900 рублей).

С 1 октября 2019 года по 1 октября 2020-го Ситибанк запускает акцию «Год без забот» для клиентов, которые впервые решат оформить кредитную карту. В рамках данной акции банк предлагает скидку 100% на первый год обслуживания кредитной карты Citibank Mastercard, Cash Back, Citi Select World Mastercard, Miles & More World Mastercard, «Аэрофлот». Стоимость годового обслуживания указанных карт без учета скидки – 950 рублей в год. Также скидка в размере 100% распространяется на карты Citi Select Premium, Miles & More Premium, Mastercard Gold, Citi PremierMiles. Стоимость годового обслуживания данных карт без учета скидки – 2 950 рублей в год. Кредитный лимит определяется индивидуально и составляет до 300 тыс. рублей — по стандартным картам и до 600 тыс. рублей — по премиальным. Процентная ставка устанавливается в индивидуальном порядке в размере 20,9—32,9% годовых.

Процент на остаток

Хоум Кредит Банк по карте «Польза с повышенным кэшбэком» будет теперь при покупках на сумму от 5 тыс. рублей в месяц начислять на остаток средств на счете:

10% годовых на сумму до 300 тыс. рублей в первые 90 дней с даты заключения договора (при оформлении карты в информационных сервисах банка до 31 декабря 2019 года);

6% годовых — с 91-го дня с даты заключения договора или при оформлении карты в офисе банка;

3% годовых на сумму, превышающую 300 тыс. рублей.

Снятие наличных

По карте «Польза с повышенным кэшбэком» Хоум Кредит Банка снятие наличных в сумме до 100 тыс. рублей в месяц в устройствах сторонних банков будет бесплатным, далее будет взиматься комиссия в 1%, минимум 100 рублей.