Платежная система «Мир» запустила федеральную кампанию по возврату денег за покупки «Кешбэк Кешбэков». Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Держатели карт «Мир» по всей России смогут получить кешбэк в размере 10% в специализированных магазинах, относящихся к одной из трех категорий: бытовая техника и электроника, косметика, товары для детей. Максимальный лимит начисления кешбэка в месяц – 1 тыс. рублей на одну карту «Мир». Если у держателя несколько карт «Мир», можно получить возврат 10% потраченных средств на каждую. Кампания будет продолжаться три месяца.

Чтобы принять участие в кампании, нужно зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте кешбэк-сервиса «Мир». Ежемесячный оборот по карте не должен быть менее 10 тыс. рублей.