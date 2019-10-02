В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Взять ипотеку». Он позволяет перейти к оформлению ипотеки и выбрать подходящую квартиру с помощью сервиса «ДомКлик», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В приложении пользователю нужно зайти в раздел «Кредиты» — «Рассчитать и взять кредит» — «Взять ипотеку». После этого клиент перейдет в приложение «ДомКлик», где сможет отправить заявку на ипотеку за пять минут с мобильного телефона и получить решение банка в течение 24 часов», — говорится в релизе.

Дальнейшее оформление ипотеки, поиск недвижимости и подготовка к сделке также проходят в мобильном приложении или на сайте «ДомКлик». В банк нужно приехать только на подписание документов.