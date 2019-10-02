Объем платежей с использованием бесконтактных технологий вырос в 2,6 раза по итогам первого полугодия 2019 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на 11-м Международном ПЛАС-форуме.

Объем операций через POS-терминалы вырос на 39%, операции в дистанционных каналах — на 30%. Доля безналичных операций превысила 61%. К концу года, по прогнозу ЦБ, она достигнет 65%.

«В России у нас точно есть зона для роста безналичных платежей... Наличные и безналичные — это не конкуренты, и способ платежа должен выбирать клиент», — ответила Бакина на вопрос о возможности ограничения роста безналичных платежей.

