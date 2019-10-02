Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке. Размер снижения составил до 0,8 процентного пункта.

Теперь кредиты на покупку строящегося жилья в зависимости от первоначального взноса клиента предоставляются под 8,49—9,79% годовых, на покупку готового жилья — под 9,19—10,49% годовых. Займы на рефинансирование действующих ипотечных займов, оформленных в сторонних банках, теперь предоставляются под 9,29—9,69% годовых.

«Минимальные ставки действуют при выходе на сделку в течение 30 дней с момента первого одобрения и при покупке недвижимости у ключевых партнеров банка. При покупке (рефинансировании займа) жилого дома будет взиматься надбавка в размере 1 процентного пункта. Для ИП и собственников бизнеса, а также при оформлении займа без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 0,5 процентного пункта. Аналогичное повышение действует при кредитовании на сумму больше остатка рефинансируемой ипотеки. На момент же до регистрации залога в пользу банка итоговая ставка будет выше на 2 процентных пункта», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.

Кредиты на покупку строящегося жилья предоставляются на сумму до 90% от стоимости строящегося жилья, до 85% — от стоимости готового жилья, а при рефинансировании — до 80% (не более 50 млн рублей). Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Допустимый срок кредитования может варьироваться от года до 30 лет. При отказе заемщика от личного и (если применимо) титульного страхования ставка вырастет на 2 п. п.