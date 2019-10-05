Банк «Русский Стандарт» выпустил подарочные карты ко Дню учителя в новом тематическом оформлении, следует из релиза финучреждения.

«Номинал предоплаченной карты определяется на этапе ее приобретения. Так, даритель может выбрать любую сумму от 1 000 до 15 000 рублей. Презентованные на карте деньги можно потратить как сразу, так и по частям, что упростит задачу в выборе подходящего сувенира», — говорится в сообщении.

Тематическая карта «Русского Стандарта» не привязана к определенным брендам или магазинам: расплатиться ею можно везде, где принимают карты (в том числе в Интернете). Перед использованием карты не нужно посещать банковский офис, заполнять анкеты или открывать счет, уточнили в банке.