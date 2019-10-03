Райффайзенбанк снизил ставки по ипотеке.

Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке доступно под 8,79% годовых при приобретении недвижимости у ключевых партнеров банка и под 8,99—9,79% годовых в зависимости от суммы кредита в иных случаях (прежде — 9,29—10,6% годовых). Займы на покупку готового жилья, под залог имеющегося жилья и при рефинансировании предоставляются под 8,99—9,79% годовых.



При первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта.

Денежные средства предоставляются на сумму до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога для клиентов «с улицы» и 90% — зарплатных клиентов банка. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

«Указанные ставки будут действовать при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 процентного пункта, а если возраст заемщика на момент подачи документов превысит 45 лет и один месяц, надбавка возрастет до 3,2 процентного пункта», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.