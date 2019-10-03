Банк «Александровский» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

«Максимум» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов) можно открыть в рублях под 5,5—6%, в долларах — под 0,2—1,45% годовых (ранее — под 5,7—6,2% и 0,2—1,65% соответственно). Проценты выплачиваются в конце срока.

Процентные ставки по «Перспективе» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов) в рублях составляют 5—5,5%, в долларах — 0,1—1,25% годовых (вместо 5,2—5,7% и 0,1—1,45%).

«Комфорт» (от 100 тыс. рублей) привлекается под 4,5—5% годовых (ранее — под 4,7—5,2%).

«Капитал» (от 3 млн рублей, 45 тыс. долларов) можно разместить в рублях под 5,6—6%, в долларах — под 0,45—1,45% годовых (до этого — под 5,8—6,2% и 0,45—1,65%). Проценты по трем вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Минимальный срок размещения вкладов — три месяца, максимальный — два года. Пополнять можно все вклады, за исключением «Максимума».